Haute-Garonne

Concert orgue et flûte Église, 18 septembre 2021, Cintegabelle. Concert orgue et flûte

Église, le samedi 18 septembre à 17:30 Réservation en ligne et par téléphone, programme remis lors du concert, stationnement : parking Frédéric Mistral (salle des fêtes)

Dans le cadre du Festival «Les Frissonnantes 2021», Élodie Mahenc (à la flûte traversière) et Marc Fabry (organiste) feront (re)découvrir un répertoire et un patrimoine classiques. Église 31550 Cintegabelle Cintegabelle Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:45:00

