Concert Orgue et Clarinette au festival des Orgues en Val de Saire Le Vast Le Vast Catégories d’évènement: Le Vast

Manche

Concert Orgue et Clarinette au festival des Orgues en Val de Saire Le Vast, 14 juillet 2022, Le Vast. Concert Orgue et Clarinette au festival des Orgues en Val de Saire

Mairie église Le Vast Manche

2022-07-14 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-14 21:00:00 21:00:00 Le Vast

Manche Le Vast Pique-nique dans le jardin de la mairie à 19h, suivi du concert dans l’église à 21h : Yanis Dubois organiste et Timothé Gernot, clarinettiste. Pique-nique dans le jardin de la mairie à 19h, suivi du concert dans l’église à 21h : Yanis Dubois organiste et Timothé Gernot, clarinettiste. +33 2 33 71 99 71 Pique-nique dans le jardin de la mairie à 19h, suivi du concert dans l’église à 21h : Yanis Dubois organiste et Timothé Gernot, clarinettiste. Le Vast

dernière mise à jour : 2022-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Le Vast, Manche Autres Lieu Le Vast Adresse Mairie église Le Vast Manche Ville Le Vast lieuville Le Vast Departement Manche

Le Vast Le Vast Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-vast/

Concert Orgue et Clarinette au festival des Orgues en Val de Saire Le Vast 2022-07-14 was last modified: by Concert Orgue et Clarinette au festival des Orgues en Val de Saire Le Vast Le Vast 14 juillet 2022 Mairie église Le Vast Manche

Le Vast Manche