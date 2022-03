Concert Orgue et Choeur à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay Les Monts d'Aunay Catégories d’évènement: Calvados

Concert Orgue et Choeur à Aunay-sur-Odon

Eglise Saint Samson Aunay sur Odon
Les Monts d'Aunay
Calvados

2022-03-27

Venez assister au concert de l'ensemble vocal Cori Spezarri et de l'organiste Yanis Dubois, sous la direction d'Olivier Opdebeek.

