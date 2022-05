Concert Orgue et Accordéon Marmoutier Marmoutier Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Concert Orgue et Accordéon Marmoutier

L'orgue et l'accordéon en fusion. Un concert des plus original qui fera ressortir les similitudes et les particularités entre les deux instruments. Avec Borecek Philippe (accordéon) et Jean-Louis Thomas (orgue). Philippe Borecek est accordéoniste et musicien classique de formation, mais éclectique dans son parcours professionnel, professeur d'accordéon au conservatoire. Jean Louis Thomas est titulaire de l'orgue Sauer-Pfister de Lièpvre (Haut-Rhin), ainsi que l'orgue Jean-André Silbermann de Châtenois (Bas-Rhin), et depuis 2014, cotitulaire à l'abbatiale d'Ebersmunster (orgue André Silbermann, frère en facture de celui de Marmoutier). Réservation obligatoire. Places limitées. +33 3 88 71 46 84

