Concert orgue de Marie-Ange Leurent. Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Saint-Sever

Concert orgue de Marie-Ange Leurent. Saint-Sever, 24 avril 2022, Saint-Sever. Concert orgue de Marie-Ange Leurent. Place du Tour du Sol Abbatiale de Saint-Sever Saint-Sever

2022-04-24 – 2022-04-24 Place du Tour du Sol Abbatiale de Saint-Sever

Saint-Sever Landes Saint-Sever EUR 15 A 22 ans, elle est nommée organiste titulaire du grand orgue Cavaillé Coll de Notre-Dame de Lorette à Paris. Actuellement professeur d’orgue au conservatoire Leo Delibes de Clichy, et au conservatoire de Saint-Mandé, elle enseigne également l’écriture musicale à l’université de Paris-IV Sorbonne, après avoir été professeur de formation musicale au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. A 22 ans, elle est nommée organiste titulaire du grand orgue Cavaillé Coll de Notre-Dame de Lorette à Paris. Actuellement professeur d’orgue au conservatoire Leo Delibes de Clichy, et au conservatoire de Saint-Mandé, elle enseigne également l’écriture musicale à l’université de Paris-IV Sorbonne, ap +33 5 58 76 07 33 A 22 ans, elle est nommée organiste titulaire du grand orgue Cavaillé Coll de Notre-Dame de Lorette à Paris. Actuellement professeur d’orgue au conservatoire Leo Delibes de Clichy, et au conservatoire de Saint-Mandé, elle enseigne également l’écriture musicale à l’université de Paris-IV Sorbonne, après avoir été professeur de formation musicale au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Orgue & Musique à Vouvant

Place du Tour du Sol Abbatiale de Saint-Sever Saint-Sever

dernière mise à jour : 2022-03-11 par Landes Chalosse

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Sever Autres Lieu Saint-Sever Adresse Place du Tour du Sol Abbatiale de Saint-Sever Ville Saint-Sever lieuville Place du Tour du Sol Abbatiale de Saint-Sever Saint-Sever Departement Landes

Saint-Sever Saint-Sever Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sever/

Concert orgue de Marie-Ange Leurent. Saint-Sever 2022-04-24 was last modified: by Concert orgue de Marie-Ange Leurent. Saint-Sever Saint-Sever 24 avril 2022 Landes Saint-Sever

Saint-Sever Landes