Concert Orgue Baroque Français et consorts D19 E6 Verdelais Verdelais Catégories d’Évènement: 33490

Verdelais

Concert Orgue Baroque Français et consorts D19 E6, 17 mars 2023, Verdelais Verdelais. Concert Orgue Baroque Français et consorts Basilique Notre-Dame D19 E6 Verdelais 33490 D19 E6 Basilique Notre-Dame

2023-03-17 – 2023-03-17

D19 E6 Basilique Notre-Dame

Verdelais

33490 Verdelais EUR « L’orgue baroque français et comparses… ». Orgue, flûte et viole de gambe autour de la musique française sur le nouvel orgue de la basilique de Verdelais – Gironde – 20h30 – avec Takahisa Aida, Paul Rousseau, Jeanne Saglio et François-Xavier Lacroux. « L’orgue baroque français et comparses… ». Orgue, flûte et viole de gambe autour de la musique française sur le nouvel orgue de la basilique de Verdelais – Gironde – 20h30 – avec Takahisa Aida, Paul Rousseau, Jeanne Saglio et François-Xavier Lacroux. +33 5 56 62 78 88 Centre de Musique Ancienne de Sauternes Centre de musique ancienne de Sauternes

D19 E6 Basilique Notre-Dame Verdelais

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: 33490, Verdelais Autres Lieu Verdelais Adresse Verdelais 33490 D19 E6 Basilique Notre-Dame Ville Verdelais Verdelais Departement 33490 Lieu Ville D19 E6 Basilique Notre-Dame Verdelais

Verdelais Verdelais Verdelais 33490 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verdelais verdelais/

Concert Orgue Baroque Français et consorts D19 E6 2023-03-17 was last modified: by Concert Orgue Baroque Français et consorts D19 E6 Verdelais 17 mars 2023 33490 Basilique Notre-Dame D19 E6 Verdelais 33490 D19 E6 Verdelais Verdelais

Verdelais Verdelais 33490