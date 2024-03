Concert orgue à 2 et 4 mains, viole de gambe, chant et orgue Bagnoles de l’Orne Normandie, mercredi 22 mai 2024.

Concert orgue à 2 et 4 mains, viole de gambe, chant et orgue Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Organisé par Les Amis de l’orgue de Sainte Madeleine de Bagnoles de l’Orne et dans cette église (Bagnoles-Château).

Récital interprété par Geneviève Pradère, viole de gambe, Catherine Thébault, soprano, Jean-Claude Duval et Michel Garouis, organistes à Bagnoles de l’Orne.

Au programme Nivers, Balbastre, Telemann, Walther, Mozart, Kellner, Böhm, G. B. Nevin.

• Libre participation aux frais.

• Durée 1 h 15 environ.

• Entrée sans réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 17:00:00

fin : 2024-05-22 18:15:00

9 Place de l’Église

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie duval.orgue@free.fr

L’événement Concert orgue à 2 et 4 mains, viole de gambe, chant et orgue Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2024-03-21 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne