Besançon Doubs Besançon EUR 0 0 concert organisé par les Amis de l’Orgue de Besançon à la cathédrale Saint-Jean, le dimanche 22 mai 2022 à 16h00.

Nous accueillerons l’organiste parisien Samuel Liégeon, originaire de Franche-Comté, dont vous trouverez le CV et des photographies en pièce jointe, ainsi que l’affiche du concert. Au programme, la Toccata, adagio et fugue en do Majeur de Jean-Sébastien Bach, des improvisations sur les deux orgues de la cathédrale, ainsi que la transcription pour orgue, réalisée par Samuel Liégeon lui-même,des Tableaux d’une exposition de Modeste Moussorgski, un signal fort pour la paix entre les peuples: l’oeuvre d’un compositeur russe, qui évoque avec admiration la Grande Porte de Kiev. +33 6 99 01 07 65 concert organisé par les Amis de l’Orgue de Besançon à la cathédrale Saint-Jean, le dimanche 22 mai 2022 à 16h00.

