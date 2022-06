Concert ORFEO di Cracovia Long Long Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

2022-07-10 16:30:00 – 2022-07-10 20:30:00 Long

Deux-Sèvres Long 9 9 13 Les musiciens de l’OrfeO di Cracovia reprennent leur quartier d’été pour la 23éme édition des Ateliers de Musique Ancienne.

Le concert sera précédé d’une animation musicale à bord de la péniche Anne-Lieke sur la Somme dès 16 h 30 avec le passage de l’écluse de Long en musique.

Ils vous interprèteront la Tempesta di Mare, la pétillante Watermusic de Händel ou la Wassermusik de Telemann ainsi que Bach à 17 h 00.

La déambulation musicale au son de la flûte vous emmènera vers l’église à 18 h 00 qui sera suivie du concert de musique ancienne Händel, Vivaldi… sous la direction de Jean-Pierre Menuge à 18 h 30.

Le dîner en compagnie des musiciens au restaurant « Au fil de l’eau » terminera cette pause musicale (dîner uniquement sur réservation au 09 75 23 99 12 ou 06 26 72 20 75).

