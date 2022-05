CONCERT – ORENDA VOICES Hombourg-Haut Hombourg-Haut Catégories d’évènement: 57470

Hombourg-Haut

CONCERT – ORENDA VOICES Hombourg-Haut, 3 juillet 2022, Hombourg-Haut. CONCERT – ORENDA VOICES Collégiale Saint-Etienne Vieux-Hombourg 76 rue de l’église Hombourg-Haut

2022-07-03 – 2022-07-03 Collégiale Saint-Etienne Vieux-Hombourg 76 rue de l’église

Hombourg-Haut 57470 Dans le cadre des 33èmes Rencontres Musicales de Hombourg-Haut, le Festival international Théodore Gouvy, en collaboration avec la Toison d’Art, invite ORENDA VOICES, le Chœur Bulgare de Paris, 100% féminin, sous la direction de Stefka Miteva, pour un programme de chants séculaires et traditionnels bulgares. ORENDA est l’énergie contenue dans toute chose, qui se révèle dans le chant de l’oiseau, le ruissellement de la cascade, la force de la prière et dans les voix du chœur qui porte son nom. On entre dans une autre dimension en écoutant ce chœur battre à l’unisson de ses multiples voix de femmes, qui servent un répertoire séculaire de chants de Bulgarie. C’est avec le chant Bre Petrunko Mori que les 12 chanteuses d’ORENDA en version Grand Chœur se sont faites remarquer auprès du grand public en France en participant à la finale du prime-time de The Voice sur TF1. Douze chanteuses, comme les 12 heures du cadran, les 12 mois de l’année, les 12 lunaisons… Ce nombre que l’on dit cosmique, comme un point d’harmonie ultime, qui symbolise dans certaines croyances, le pouvoir créateur et la Mère Divine. Ainsi ces 12 mères divines qui ont le pouvoir de vous donner le frisson et de vous émouvoir, c’est la magie d’ORENDA, premier chœur bulgare féminin de Paris. “Orenda Trio” dans le titre “L’enfer” de Stromae… “Orenda” en grand chœur au Stade de France aux côtés de Maître Gims sur le Fuego Tour, … Navettes gratuites au départ du parking de l’Espace de Wendel situé au 10 rue du stade (difficulté à stationner dans la cité médiévale du vieux-hombourg) dès 15h BILLETTERIE

Office de tourisme communautaire, 19 rue de Metz 57470 Hombourg-Haut 03.87.90.53.53

OU en ligne www.institut-gouvy.fr

OU sur place le jour du concert à partir de 15h

(dans la limite des places disponibles) TARIFS Plein 20€ – Groupe 17€ – Réduit 10€

(Placement libre) accueil@tourismefreyming-merlebach.fr +33 3 87 90 53 53 http://www.institut-gouvy.fr/ Institut Théodore Gouvy

Collégiale Saint-Etienne Vieux-Hombourg 76 rue de l’église Hombourg-Haut

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégories d’évènement: 57470, Hombourg-Haut Autres Lieu Hombourg-Haut Adresse Collégiale Saint-Etienne Vieux-Hombourg 76 rue de l'église Ville Hombourg-Haut lieuville Collégiale Saint-Etienne Vieux-Hombourg 76 rue de l'église Hombourg-Haut Departement 57470

Hombourg-Haut Hombourg-Haut 57470 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hombourg-haut/

CONCERT – ORENDA VOICES Hombourg-Haut 2022-07-03 was last modified: by CONCERT – ORENDA VOICES Hombourg-Haut Hombourg-Haut 3 juillet 2022 57470 Hombourg-Haut

Hombourg-Haut 57470