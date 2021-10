Reims Reims Marne, Reims Concert : Orelsan Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Concert : Orelsan Reims, 2 décembre 2022, Reims. Concert : Orelsan 2022-12-02 20:00:00 – 2022-12-02 Reims Arena Boulevard Jules César

Reims Marne Après une tournée sold-out et une récompense aux Victoire de la Musique du meilleur live en 2019, Orelsan repart en tournée dès le mois de janvier 2022. Orelsan et son équipe s’installeront donc dans les plus belles salles de France dont la Reims Arena, ainsi qu’en Suisse et en Belgique pour vous présenter un live inédit. Places disponibles dans les nombreuses billetteries en ligne et points de vente concernés. commercial@reimsevents.com +33 3 26 77 44 44 https://www.reimsevents.com/fr/reims-arena dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Lieu Reims Adresse Reims Arena Boulevard Jules César Ville Reims