Concert Orchestres Takajouer / Passerelle Espace LA CRAY Voujeaucourt, samedi 22 juin 2024.

Concert Orchestres Takajouer / Passerelle Espace LA CRAY Voujeaucourt Doubs

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Depuis plus de dix ans, le Conservatoire, l’association Takajouer et les structures sociales du Pays de Montbéliard, unissent leurs forces dans ce projet unique en Bourgogne-Franche-Comté, avec la complicité de la Philharmonie de Paris dans le cadre de son programme DEMOS.

Les deux orchestres, Vivaldi-Mozart et Beethoven-Passerelle, présentent un programme musical inédit.

Direction : Marc Hajjar

En partenariat avec la MJC Saint-Exupéry (Audincourt), la MJC Petite-Hollande et le Centre social L’Envol (Montbéliard), le Centre Social les Francas (Grand-Charmont), le Centre Social des Buis (Valentigney),

la MJC-Centre social (Sochaux)

Gratuit dans la limite des places disponibles EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 17:00:00

fin : 2024-06-22

Espace LA CRAY 7 Rue au Fol

Voujeaucourt 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Concert Orchestres Takajouer / Passerelle Voujeaucourt a été mis à jour le 2024-03-18 par COORDINATION DOUBS