Concert Orchestres et Ensembles instrumentaux du Conservatoire Intercommunal de Musique Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Vendée

Concert Orchestres et Ensembles instrumentaux du Conservatoire Intercommunal de Musique Théâtre de Thalie, 5 mars 2022, Montaigu-Vendée. Concert Orchestres et Ensembles instrumentaux du Conservatoire Intercommunal de Musique

Théâtre de Thalie, le samedi 5 mars à 20:30

Samedi 5 mars, les élèves du Conservatoire Intercommunal de Musique donnent leur second concert de la saison : Orchestres et Ensembles instrumentaux, au Théâtre de Thalie, à Montaigu-Vendée. Ce concert est l’occasion pour les élèves de s’exercer en public et de mettre en valeur leur travail, réalisé chaque année. L’entrée est libre (pass vaccinal obligatoire)

Entrée libre

Concert des élèves du Conservatoire de Musique de Terres de Montaigu le samedi 5 mars 2022 au Théâtre de Thalie à Montaigu-Vendée Théâtre de Thalie Esplanade de Verdun, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Montaigu Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée, Vendée Autres Lieu Théâtre de Thalie Adresse Esplanade de Verdun, 85600 Montaigu-Vendée Ville Montaigu-Vendée lieuville Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée Departement Vendée

Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montaigu-vendee/

Concert Orchestres et Ensembles instrumentaux du Conservatoire Intercommunal de Musique Théâtre de Thalie 2022-03-05 was last modified: by Concert Orchestres et Ensembles instrumentaux du Conservatoire Intercommunal de Musique Théâtre de Thalie Théâtre de Thalie 5 mars 2022 Montaigu-Vendée Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée

Montaigu-Vendée Vendée