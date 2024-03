Concert – Orchestres du conservatoire Espace Stephane Essel Nevers, mercredi 10 avril 2024.

Concert – Orchestres du conservatoire Pour l’occasion de pâques ! Mercredi 10 avril, 19h00 Espace Stephane Essel Entrée gratuite

Début : 2024-04-10T19:00:00+02:00 – 2024-04-10T20:00:00+02:00

Un grand concert des orchestres du conservatoire sera donné pour l’occasion de Pâques ! Vous aurez le plaisir de retrouver sur scène l’orchestre à cordes, sous la direction de François Gosselin et l’orchestre à vents et percussions Scherzo ainsi que l’orchestre symphonique, sous la direction de Yann Bail.

Nous vous y attendons nombreuses et nombreux !

Espace Stephane Essel 20 rue Henri Fraisot 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

concert pâques