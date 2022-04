Concert // Orchestre Via Luce et Ensemble vocal de l’Ecole Polytechnique Eglise Saint-Germain-des-Prés Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert // Orchestre Via Luce et Ensemble vocal de l’Ecole Polytechnique Eglise Saint-Germain-des-Prés, 11 juin 2022, Paris. Le samedi 11 juin 2022

de 20h30 à 22h00

. payant 1ère catégorie : 30 euros 2nd catégorie : 20 euros Moins de 26 ans : 10 euros

Concert exceptionnel dans l’un des plus beau lieux historiques de Paris. Eglise-Saint-Germain-des-Prés, 75006. L’Orchestre Via Luce et l’Ensemble Vocal de l’école Polytechnique se retrouvent à nouveau autour d’un grand programme de musique sacrée dans l’un des plus beaux lieux historiques de Paris. Eglise Saint-Germain-des-Prés 3 place Saint-Germain-des-Prés 75006 Paris Contact : https://yurplan.com/event/Dixit-Dominus-Haendel-Stabat-Mater-Vivaldi/83331#/ https://www.facebook.com/events/1021880361784642/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/1021880361784642/?ref=newsfeed

