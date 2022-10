Concert orchestre symphonique : Symphonie en famille Saint-Palais, 1 décembre 2022, Saint-Palais.

Concert orchestre symphonique : Symphonie en famille

Eglise Saint-Palais Pyrnes-Atlantiques

2022-12-01 20:00:00 – 2022-12-01

Saint-Palais

Pyrnes-Atlantiques

Sous la direction de Jean-Francois Rivest, l’Orchestre du Pays Basque — Iparraldeko Orkestra vous convie à la découverte de la symphonie. Après Joseph Haydn et sa rayonnante Symphonie No 59, Le Feu, vous aurez l’occasion d’écouter le Concerto pour trompette en mi bémol majeur du compositeur bohémien Jan Krtitel Jiri Neruda. Enfin, vous apprécierez l’une des plus célèbres symphonies de Beethoven, l’une de ses meilleures œuvres selon le compositeur, La Symphonie no 7 en la majeur, op. 92.

