Concert orchestre symphonique : Si loin, si proche par le quintette de cuivre de l’Orchestre du Pays Basque Ossès, 17 mars 2023, Ossès.

Concert orchestre symphonique : Si loin, si proche par le quintette de cuivre de l’Orchestre du Pays Basque

Eglise Ossès Pyrnes-Atlantiques

2023-03-17 – 2023-03-17

Ossès

Pyrnes-Atlantiques

Ossès

Le quintette de cuivre de l’Orchestre du Pays Basque — Iparraldeko Orkestra vous donne rendez-vous cette année autour d’un programme transfrontalier des plus savoureux ! À l’honneur de cette soirée, une invitation au voyage, de part et d’autre des Pyrénées au travers des oeuvres de Bizet, Ravel, Debussy ou d’Albeniz, Tarrega, sans oublier les airs

populaires de notre territoire. Un écho à la chaleur et la brillance du son de ce quintette dont la réputation n’est plus à faire.

Le quintette de cuivre de l’Orchestre du Pays Basque — Iparraldeko Orkestra vous donne rendez-vous cette année autour d’un programme transfrontalier des plus savoureux ! À l’honneur de cette soirée, une invitation au voyage, de part et d’autre des Pyrénées au travers des oeuvres de Bizet, Ravel, Debussy ou d’Albeniz, Tarrega, sans oublier les airs

populaires de notre territoire. Un écho à la chaleur et la brillance du son de ce quintette dont la réputation n’est plus à faire.

Ossès

dernière mise à jour : 2022-10-13 par