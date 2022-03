Concert : Orchestre Symphonique OSYRA Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Isère

Concert : Orchestre Symphonique OSYRA Châteauneuf-sur-Isère, 12 juin 2022, Châteauneuf-sur-Isère. Concert : Orchestre Symphonique OSYRA Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère

2022-06-12 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-12 Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes 430 Route du Lac

Châteauneuf-sur-Isère Drôme EUR 17.5 29 L’Orchestre Symphonique Rhône-Alpes Auvergne revient sur la scène du Palais des Congrès avec ses 80 musiciens pour un tout nouveau thème :

Les plus belles oeuvres de la musique classique. contact@palaisdescongressudrhonealpes.com +33 4 75 71 97 13 http://www.palaisdescongressudrhonealpes.com/ Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère

