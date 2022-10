Concert orchestre symphonique :Musique pour orchestre : les fables de lafontaine: Julie Depardieu et Thierry Huillet Saint-Jean-Pied-de-Port, 24 février 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Concert orchestre symphonique :Musique pour orchestre : les fables de lafontaine: Julie Depardieu et Thierry Huillet

Cinémla Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrnes-Atlantiques

2023-02-24 20:00:00 – 2023-02-24

Saint-Jean-Pied-de-Port

Pyrnes-Atlantiques

Après le succès remporté par » Le Petit Prince, Musique pour Orchestre “ d’après l’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, Thierry Huillet propose son nouveau spectacle consacré à deux grands artistes francais : Jean de La Fontaine & Gustave Doré » Les Fables de La Fontaine, Musique pour Orchestre “, pour orchestre et récitant. Dans cette orchestration de l’oeuvre « Sept fables de La Fontaine pour violon & piano “, la musique et la voix se superposent, se juxtaposent et s’entremêlent dans une jubilation des mots et des sons, illustrés par des projections de gravures, dessins et toiles de Gustave Doré, support aux sous-titres dans la langue du pays ou se déroule le spectacle.

Toujours enjoués par la voix malicieuse de Julie Depardieu, c’est avec un immense plaisir que nous la retrouverons au coté de l’orchestre du Pays Basque pour ce moment musical et familial d’exception.

OSPB

Saint-Jean-Pied-de-Port

