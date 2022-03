Concert – Orchestre symphonique “Les Clés d’Euphonia” Châteaulin, 15 juillet 2022, Châteaulin.

Concert – Orchestre symphonique “Les Clés d’Euphonia” Châteaulin

2022-07-15 20:30:00 – 2022-07-15

Châteaulin Finistère Châteaulin

Orchestre symphonique basé à Vincennes en Ile de France. Bien plus qu’un concert classique…tendez l’oreille, laissez-vous guider ! L’orchestre symphonique Les Clés d’Euphonia est constitué de 80 musiciens d’excellent niveau, amateurs ou jeunes professionnels, tous animés d’une passion commune pour la musique classique et de l’envie de la partager avec un public toujours plus large. Lors des concerts, la chef d’orchestre, Laëtitia Trouvé, avec la complicité des musiciens, raconte, explique, entre dans les secrets de composition des oeuvres pour que chacun apprenne à écouter autrement le répertoire symphonique.

Espace Coatigrac’h – 20h30

Tarifs : 10 € – 5€ (tarif réduit)

+33 6 87 13 72 17

Châteaulin

