le dimanche 8 mai à 17:00

L’orchestre symphonique **Toulouse-Lauragais** accompagné de l’orchestre **Alauzeta de Brive**, donnera un concert à la salle des fêtes de Cabanac de Donneville sous la direction de Charles d’Hubert. Entrée libre. Participation non obligatoire mais nécessaire. Au programme : musique classique et musiques de films. Plus d’informations sur [www.leclad.fr](http://www.leclad.fr)

Entrée libre. Participation non obligatoire mais nécessaire.

Au programme : musique classique et musiques de films

2022-05-08T17:00:00 2022-05-08T18:30:00

