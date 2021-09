[Concert] Orchestre Régional de Normandie Merville-Franceville-Plage, 15 octobre 2021, Merville-Franceville-Plage.

[Concert] Orchestre Régional de Normandie 2021-10-15 – 2021-10-15 Salle Polyvalente Avenue des Dunes

Merville-Franceville-Plage Calvados Merville-Franceville-Plage

L’Orchestre Régional de Normandie vous invite à entendre et réentendre les génériques des séries TV qui ont marqué leur époque. Un concert déjanté réunissant percussions, instruments à vent et comédiens (Paul Desveaux et Fabrice Cals), qui épouse les formes du stand up, mêlant subtilement analyse, humour et musique, à fredonner en famille ! (Pass sanitaire obligatoire).

+33 2 31 24 27 70

