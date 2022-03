Concert : orchestre philarmonique du pays d’aix junior Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Saint-Martin-de-Crau Cette formation junior est une nouvelle occasion pour l’OPPA de sortir la musique classique des clichés qui lui collent à la peau et de faire entendre au plus grand nombre un répertoire construit autour des “tubes” du répertoire classique. L’Orchestre Philarmonique du pays d’Aix junior est une formation quasiment unique en France, donnant la possibilité à 60 jeunes musiciens de jouer en grand orchestre symphonique sans attendre l’âge adulte. +33 4 90 47 06 80 http://www.cdc-smc.fr/ Cette formation junior est une nouvelle occasion pour l’OPPA de sortir la musique classique des clichés qui lui collent à la peau et de faire entendre au plus grand nombre un répertoire construit autour des “tubes” du répertoire classique. Place François Mittérand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau

