Concert Orchestre Paul Kuentz Pléneuf-Val-André, 17 juillet 2022, Pléneuf-Val-André.

Concert Orchestre Paul Kuentz Église Saint Pierre Saint Paul Place de Lourmel Pléneuf-Val-André

2022-07-17 – 2022-07-17 Église Saint Pierre Saint Paul Place de Lourmel

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor

Orchestre de Chambre Paul KUENTZ sera de retour à l’Eglise de Pléneuf-Val-André pour son concert annuel.

Au programme : Cherubini Ave Maria pour hautbois et cor anglais – Bach Concerto pour deux violons et Cantate 202 du mariage “Weichet nur betrübte Schatten”, pour soprano et hautbois – Vivaldi Concerto pour deux violons, opus 3 n° 8 et Motet In furore giustissimae irae, pour soprano et orchestre – Bellini Concerto pour hautbois.

Orchestre de Chambre Paul KUENTZ sera de retour à l’Eglise de Pléneuf-Val-André pour son concert annuel.

Au programme : Cherubini Ave Maria pour hautbois et cor anglais – Bach Concerto pour deux violons et Cantate 202 du mariage “Weichet nur betrübte Schatten”, pour soprano et hautbois – Vivaldi Concerto pour deux violons, opus 3 n° 8 et Motet In furore giustissimae irae, pour soprano et orchestre – Bellini Concerto pour hautbois.

Église Saint Pierre Saint Paul Place de Lourmel Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2022-05-11 par