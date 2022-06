CONCERT – ORCHESTRE OUT TOULOUSE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

2022-07-08 20:30:00

L'Orchestre OUT Toulouse (anciennement Orchestre de l'Université de Toulouse) est une formation symphonique regroupant environ 90 musiciens amateurs de tous âges, venus d'horizons divers, et réunis sous la baguette experte de Jean-Guy OLIVE. L'association entretient un partenariat étroit avec les Hôpitaux de Toulouse, grâce auquel les musiciens bénéficient de conditions de répétition privilégiées, dans les salles de l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques. Richard Strauss – Sérénade pour Instruments à vent

Benjamin Britten – Simple Symphony

Benjamin Britten – Simple Symphony

Ludwig van Beethoven – 7ème symphonie en La Majeur

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse

5 EUR 5 15

