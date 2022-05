Concert Orchestre & Orgue Séméac, 20 mai 2022, Séméac.

Un rendez-vous musical à ne pas manquer, avec au programme : Haendel > Concerto pour harpe A NOTER n2 autres dates, 2 autres lieux pour Concert Orchestre & Orgue hors les murs : n> Samedi 21 mai à 20h30 à la Collégiale d’Ibos : Mozart : Concertante pour vents n> Dimanche 22 mai à 16h en l’église de Cauterets : Johannesen : Concerto pour orgue, cordes et percussions Le Conservatoire Henri Duparc de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, service public d’éducation artistique, se donne comme principe premier la pratique et l’étude des arts musicaux et chorégraphiques, par l’exploration sensible et pluridisciplinaire des contenus, de toutes esthétiques, des arts de la scène et du spectacle vivant. Le Conservatoire Henri Duparc, c’est : n- 50 professeurs n- 715 heures de cours hebdomadaires n- 902 élèves dont 133 adultes DPAM (Département des Pratiques Amateurs) n- 10 départements pédagogiques n- 46 salles de cours n- 1 salle de spectacles (210 places) n- une programmation culturelle et artistique riche avec près de 120 à 150 manifestations annuelles au Conservatoire et à l’extérieur (concerts, conférences…) n- des concerts scolaires accueillant des élèves des établissements scolaires de tout le Département des Hautes-Pyrénées ndes stages d’orchestres ou de chœurs, des master-classes, des conférences, concerts, animations, formations n- des ensembles professionnels et des ensembles amateurs (Orchestre Symphonique, Harmonies, Big Band, Musique de chambre, Jeune Chœur et Chœur de Jeunes, Chœur de femmes Intemporelles , Musiques de jazz, traditionnelles, anciennes, etc…).

+33 5 62 56 37 30

