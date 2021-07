Manosque Manosque Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Concert Orchestre National Avignon-Provence Manosque Manosque Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Concert Orchestre National Avignon-Provence Manosque, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Manosque. Concert Orchestre National Avignon-Provence 2021-07-10 – 2021-07-10

Direction et violon, Julien Chauvin

Soprano, Léïla Brédent

Orchestre National Avignon-Provence



Programme : Haendel, Mozart, Vivaldi dernière mise à jour : 2021-05-10 par

