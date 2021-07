Noves Noves Bouches-du-Rhône, Noves Concert Orchestre Musique In Nov’ Noves Noves

organisé par Musique In Nov’ le samedi 3 Juillet 2021 à 18h00 au Théâtre de Verdure. Concert Musique In Nov’ musique-in-nov@laposte.net +33 6 18 96 15 60 Concert (Orchestre, Orchestre Junior et groupes de musiques actuelles),

Noves