Concert orchestre « Mandolinata » à l’Église Église de Maubourguet Maubourguet, dimanche 17 mars 2024.

Concert orchestre « Mandolinata » à l’Église Église de Maubourguet Maubourguet Hautes-Pyrénées

Venez découvrir l’Orchestre » La Mandolinata » de Tarbes lors de ce concert. L’orchestre est composée de musiciens et de chanteurs, c’est un orchestre à plectres (mandolines, mandoles, guitares et accompagnée d’une contrebasse) et un ensemble choral à 4 voix au répertoire varié comprenant plus d’une quarantaine de membres.

Participation libre.

Les fonds récoltés seront utilisés en aide à l’association « L’Oiseau Bleu de N’Zérékoré ».

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 15:00:00

fin : 2024-03-17

Église de Maubourguet MAUBOURGUET

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie mzereko@gmail.com

L’événement Concert orchestre « Mandolinata » à l’Église Maubourguet a été mis à jour le 2024-03-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65