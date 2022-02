CONCERT ORCHESTRE – LES VIOLONS DE PRAGUE Nancy, 17 mars 2022, Nancy.

CONCERT ORCHESTRE – LES VIOLONS DE PRAGUE Nancy

2022-03-17 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-17

Nancy Meurthe-et-Moselle

Depuis des siècles, Prague est l’un des hauts lieux de la musique classique.

Certains considèrent la cité Bohême, comme le conservatoire de l’Europe.

Les grands compositeurs étrangers comme Liszt, Berlioz, Paganini, Beethoven y ont composé des oeuvres et donné plusieurs concerts. Les grands compositeurs Tchèques comme Smetana, Dvorak, Janacek avec leur sensibilité slave, en ont été les dignes représentants…

Mozart lui, y laissera une partie de son âme amoureuse en échange de l’inspiration divine…(Don Giovanni)

LES VIOLONS DE PRAGUE

LA SUITE…

Célèbre dicton populaire : “En chaque tchèque, un musicien”…

L’orchestre des Violons de Prague s’est constitué pendant la longue période des confinements successifs…

Certains musiciens de Prague, de renomée internationale, ne supportant plus d’être isolés et de regarder leur instrument sans vie, ont commencé à se rejoindre sur internet.

Et c’est tout naturellement que s’est formé au fil de la musique cet ensemble.

Ils ont pu ainsi, se soutenir par le son et les accords de leurs “cordes”.

Puis, ils se sont promis qu’ils se retrouveraient pour partager leur talent et leur Amour de la musique avec le public dans toute l’Europe …

LPO PRODUCTION

Après les tournées Mozart et Vivaldi avec l’Orchestre Philharmonique de la République Tchèque et le Choeur et Solistes de l’Opéra de Prague, LPO Production présente son nouveau programme … LES VIOLONS DE PRAGUE

Un concert éblouissant, réunissant une partie des meilleurs solistes d’instruments à cordes de Prague et l’une des prestigieuses Soprano invitées de l’Opéra.

PROGRAMME

Vivaldi, Mozart, Schubert, Paganini, Pachelbel…

Concert initialement prévu en Novembre 2021 reporté au 17/03/22.

+33 3 83 19 00 86 http://www.nancy-tourisme.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/ville-vieille/place-et-basilique-saint-epvre/

Violons de Prague

Nancy

dernière mise à jour : 2022-02-03 par