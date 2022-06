CONCERT ORCHESTRE ET CHORALE « CHANTONS ENSEMBLE » Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

CONCERT ORCHESTRE ET CHORALE « CHANTONS ENSEMBLE » Lodève, 26 juin 2022, Lodève. CONCERT ORCHESTRE ET CHORALE « CHANTONS ENSEMBLE »

Quai Vinas Lodève Hérault

2022-06-26 17:00:00 – 2022-06-26 Lodève

Les Lutévains (chœur et orchestre) et la chorale « Chantons ensemble » donnent un concert le Dimanche 26 Juin à 17h dans la salle du Triumph (Lodève). Entrée libre

