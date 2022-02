Concert – Orchestre du Grand Turc Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Concert – Orchestre du Grand Turc Yvetot, 26 février 2022, Yvetot. Concert – Orchestre du Grand Turc Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings Yvetot

2022-02-26 18:30:00 – 2022-02-26 Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings

Yvetot Seine-Maritime Si vous n’avez pas pu assister au concert du 20 novembre, il vous est donné une 2ème chance avec, en plus, un petit bonus. En effet, dans le cadre de sa « Saison musicale », le Conservatoire de la Communauté de Communes Yvetot Normandie invite l’Orchestre du Grand Turc avec un spectacle « Hommage à Brassens ». Venez découvrir, ou redécouvrir, avec bonheur quelques-unes de ses 200 chansons revisitées avec l’humour qui caractérise cet orchestre. Si vous n’avez pas pu assister au concert du 20 novembre, il vous est donné une 2ème chance avec, en plus, un petit bonus. En effet, dans le cadre de sa « Saison musicale », le Conservatoire de la Communauté de Communes Yvetot Normandie invite… conservatoire@yvetot-normandie.fr +33 2 35 95 82 72 Si vous n’avez pas pu assister au concert du 20 novembre, il vous est donné une 2ème chance avec, en plus, un petit bonus. En effet, dans le cadre de sa « Saison musicale », le Conservatoire de la Communauté de Communes Yvetot Normandie invite l’Orchestre du Grand Turc avec un spectacle « Hommage à Brassens ». Venez découvrir, ou redécouvrir, avec bonheur quelques-unes de ses 200 chansons revisitées avec l’humour qui caractérise cet orchestre. Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings Yvetot

dernière mise à jour : 2022-01-13 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yvetot Autres Lieu Yvetot Adresse Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings Ville Yvetot lieuville Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings Yvetot Departement Seine-Maritime

Yvetot Yvetot Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yvetot/

Concert – Orchestre du Grand Turc Yvetot 2022-02-26 was last modified: by Concert – Orchestre du Grand Turc Yvetot Yvetot 26 février 2022 seine-maritime Yvetot

Yvetot Seine-Maritime