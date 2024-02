Concert Orchestre du Grand Turc Yvetot, samedi 30 mars 2024.

Concert Orchestre du Grand Turc Yvetot Seine-Maritime

Dans le cadre de sa saison musicale, le Conservatoire de Musique Yvetot Normandie invite l’Orchestre du Grand Turc avec son tout nouveau spectacle Dring Dring . Au rayon des inventions, celle du vélo est sans doute la plus importante, la plus intelligente, la plus décisive, la plus utile et la plus belle qui soit. Fini les gaz d’échappement, les embouteillages, le bruit et autres désagréments. Nous, c’est le vélo qu’on prône, c’est le vélo qu’on défend, c’est le vélo qu’on veut !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 18:30:00

fin : 2024-03-30

Rue Pierre de Coubertin

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie conservatoire@yvetot-normandie.fr

