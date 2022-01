CONCERT ORCHESTRE D’HARMONIE DE GIGNAC Assas, 13 février 2022, Assas.

CONCERT ORCHESTRE D’HARMONIE DE GIGNAC Assas

2022-02-13 17:00:00 – 2022-02-13

Assas Hérault Assas

15 15 EUR Le 13 février, Les Amis des Orgues et de la Musique d’Assas accueillent l’Orchestre d’Harmonie de Gignac comprenant essentiellement des instruments à vent et des percussions, l’orchestre regroupe une cinquantaine de musiciens amateurs au sein de l’association Union Musicale de Gignac. Trois générations de musiciens amateurs partagent dans une ambiance amicale et fraternelle, le plaisir de jouer ensemble. Depuis près de 130 ans, ils perpétuent l’objectif initial de L’Union Musicale de Gignac : « Promouvoir la Musique en milieu rural ».

Un programme éclectique autour de compositeurs du 19ème siècle à nos jours. Un concert de haute qualité qui saura ravir chaque spectateur.

Direction musicale : Dominique BOUGARD – Jérôme CALVES

Le 13 février, Les Amis des Orgues et de la Musique d’Assas accueillent l’Orchestre d’Harmonie de Gignac comprenant essentiellement des instruments à vent et des percussions, l’orchestre regroupe une cinquantaine de musiciens amateurs au sein de l’association Union Musicale de Gignac.

+33 6 09 38 91 24

Le 13 février, Les Amis des Orgues et de la Musique d’Assas accueillent l’Orchestre d’Harmonie de Gignac comprenant essentiellement des instruments à vent et des percussions, l’orchestre regroupe une cinquantaine de musiciens amateurs au sein de l’association Union Musicale de Gignac. Trois générations de musiciens amateurs partagent dans une ambiance amicale et fraternelle, le plaisir de jouer ensemble. Depuis près de 130 ans, ils perpétuent l’objectif initial de L’Union Musicale de Gignac : « Promouvoir la Musique en milieu rural ».

Un programme éclectique autour de compositeurs du 19ème siècle à nos jours. Un concert de haute qualité qui saura ravir chaque spectateur.

Direction musicale : Dominique BOUGARD – Jérôme CALVES

AAMOA, Laurence Traca

Assas

dernière mise à jour : 2022-01-17 par OT DU GRAND PIC ST LOUP