Concert – Orchestre d’Harmonie de Beinheim Beinheim, 14 mai 2022, Beinheim.

Concert – Orchestre d’Harmonie de Beinheim Beinheim

2022-05-14 – 2022-05-14

Beinheim Bas-Rhin Beinheim

EUR Après les 20 ans de l’OHB l’année passée, nous fêtons en 2022 les 10 ans de création de l’Orchestre à l’Ecole de Beinheim. C’est l’occasion idéale pour les enfants de présenter leur travail musical devant un public, sous la direction et l’œil attentif de leurs professeurs. Les morceaux joyeux et rythmé, seront le reflet du dynamisme et de l’enthousiasme qui guide nos plus jeunes dans la pratique de la musique.

La seconde partie du concert sera assurée par l’Orchestre d’Harmonie de Beinheim, sous la direction d’Emmanuel Lebedel. Le programme, alliant pièces classiques et plus modernes, invite au voyage guidé par l’aventure et la découverte. Par-delà les glaciers, au-devant des cow-boys, le concert sera une ode à la liberté.

Petite restauration et buvette avant/après le concert et durant l’entracte.

+33 6 79 53 71 74

Beinheim

