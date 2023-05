Concert orchestre d’harmonie Afreubo Parc Montsouris, 21 mai 2023, Paris.

Le dimanche 21 mai 2023

de 14h30 à 16h30

.Tout public. gratuit

Concert d’orchestre d’harmonie, musique variée et bonne humeur au rendez-vous.

L’AFREUBO (Association (F)ilharmonique des Résidents et Étudiants des Ulis, Bures et Orsay) est un orchestre d’harmonie constitué d’une centaine de musiciens amateurs de 0 à 99 ans (environ) qui a pour mission de jouer tous ensemble de la musique dans la joie et la bonne humeur.

De la valse au tango, des musiques de film au classique, en passant par le jazz et autres rocks, paso doble (Olé !) ou polkas, leur répertoire est vraiment éclectique. Reconnaissables à leurs blouses plus ou moins blanches et leurs chapeaux rigolos, vous ne pourrez pas les manquer.

Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris

Contact : https://www.facebook.com/afreubo https://www.facebook.com/afreubo https://www.paris.fr/evenements/kiosques-en-fete-2023-les-espaces-verts-vous-attendent-en-musique-34790

Afreubo Orchestre d’Harmonie Afreubo en concert