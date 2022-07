Concert : Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers Nevers, 12 juillet 2022, Nevers.

Jardins du Musée 16 Rue Saint Genest Nevers Nièvre

2022-07-12 – 2022-07-12

EUR L’Orchestre d’harmonie de la Ville de Nevers vous propose un concert dans les Jardins du Musée de la Faïence et des Beaux Arts.

Rendez vous à 21h.

Composé d’une soixantaine de musiciens, il se produit au fil des saisons, des commémorations et des événements neversois dans divers lieux, dans un esprit de partage et de rencontre.

Gratuit.

Sur inscription : http://culture.nevers.fr/

theatre@ville-nevers.fr +33 3 86 68 47 41 http://culture.nevers.fr/

