Concert Orchestre de flûtes à bec Wangenbourg-Engenthal, 17 juillet 2022, Wangenbourg-Engenthal.

Concert Orchestre de flûtes à bec

Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

2022-07-17 – 2022-07-17

Wangenbourg-Engenthal

Bas-Rhin

Wangenbourg-Engenthal

RENCONTRES EST-OUEST entre les 2 seuls Orchestres de flûtes à bec de France.

Christophe FORMERY – Frédéric JUBAULT

L’Orchestre de flûtes à bec de l’Est, créé en 2014 par Christophe Formery avec le soutien de l’ADIAM puis en 2018 avec celui de l’Association FIATABEC, invite le jeune orchestre de flûtes à bec A.R.O. (Atlantic Recorder Orchestra) crée par Frédéric Jubault en 2019 dans la région de Nantes.

Ces deux orchestres, uniques en France à ce jour, offriront cet été 2 concerts exceptionnels aux Alsaciens.

Un concert à Strasbourg, église Saint Pierre le Vieux Protestant, le samedi 16 juillet à 17h

Un concert à Wangenbourg, église Saint Barthélémy, le dimanche 17 juillet 17h

Ce sera l’occasion de redécouvrir les flûtes à bec pour ceux qui ne connaissent que la soprano et l’alto qui étaient, un temps, de rigueur dans les écoles publiques françaises. L’éventail de ces flûtes, pendant les Rencontres, ira de la sopranino à la subcontrebasse en fa, (soit 4 mètres de tuyau).

Une jolie forêt de flûtes pour une découverte sonante et “gazouillante“, chaleureuse et variée, à l’image d’un « orgue » vivant.

Cette rencontre, permet d’associer et de cumuler des sonorités avec un résultat unique, grâce aux 50 ou 60 musiciens de tous âges et de toutes origines qui mettront leur énergie et leur savoir-faire au service de la musique, grâce à la fantastique énergie des deux chefs qui travaillent en parfaite symbiose et harmonie !

Au programme, la variété est de mise, avec un petit voyage dans le temps, au XVIIIe siècle, pour rencontrer brièvement Georg Philip Telemann et Wolfgang Amadeus Mozart et un grand voyage dans l’espace autour de musiques traditionnelles d’Irlande, d’Europe Centrale ou du Continent Amérindien.

Christophe Formery, le chef alsacien, a transcrit ou composé des pièces pour Orchestre de flûtes à bec et Frédéric Jubault a élaboré des choix judicieux et plaisants. De quoi émerveiller la promenade musicale de nos oreilles et sans aucun doute, une découverte exceptionnelle quant aux couleurs de ces deux orchestres et de leur association.

Nous vous invitons donc à un moment de bonheur !

