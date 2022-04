Concert : Orchestre de Chambre de Sélestat Kintzheim, 15 mai 2022, Kintzheim.

2022-05-15 17:00:00 – 2022-05-15

Kintzheim Bas-Rhin

0 EUR L’œuvre “Stabat Mater” pour 2 voix et orchestre de Pergolesi ainsi que la “Sérénade n°2 op. 65 en Fa majeur” de Volkmann sont interprétés par l’Orchestre de Chambre de Sélestat en l’église St Martin. Voix : Sarah Gendrot et Anne Schlick et Bruno Soucaille à la direction musicale.

Concert de musique classique à l’église St Martin

+33 3 88 82 04 87

Kintzheim

