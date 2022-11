Concert Orchestre à Vents du Trégor Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Concert Orchestre à Vents du Trégor Lannion, 3 décembre 2022, Lannion. Concert Orchestre à Vents du Trégor

2 Rue de Kérampont Chapelle Ste-Anne Lannion Côtes-d’Armor Chapelle Ste-Anne 2 Rue de Kérampont

2022-12-03 – 2022-12-03

Chapelle Ste-Anne 2 Rue de Kérampont

Lannion

Côtes-d’Armor Nous aurons la joie de vous retrouver autour de musiques de film (Ennio Morricone, Nino Rota…) et de comédies musicales (Lalalande). tregorchestre@gmail.com http://www.tregorchestre.fr/ Chapelle Ste-Anne 2 Rue de Kérampont Lannion

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Lannion Côtes-d'Armor Chapelle Ste-Anne 2 Rue de Kérampont Ville Lannion lieuville Chapelle Ste-Anne 2 Rue de Kérampont Lannion Departement Côtes-d'Armor

Lannion Lannion Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion/

Concert Orchestre à Vents du Trégor Lannion 2022-12-03 was last modified: by Concert Orchestre à Vents du Trégor Lannion Lannion 3 décembre 2022 2 Rue de Kérampont Chapelle Ste-Anne Lannion Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor Lannion

Lannion Côtes-d'Armor