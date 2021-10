Concert : Orchestre à vent de Doullens Amiens, 17 octobre 2021, Amiens.

0 0 Pour sa rentrée, l’Orchestre à Vent de Doullens rend hommage à des grands noms du cinéma, Vladimir Cosma et Ennio Morricone

Participation libre.

L’Orchestre à vent de Doullens est un orchestre d’harmonie composé d’une soixantaine de musiciens. Ensemble exigeant, il évolue en catégorie “Excellence”.

Héritier d’une longue tradition musicale née à la fin du XIXe siècle dans la capitale du Doullennais, L’Orchestre à vent de Doullens se plait à emmener le mélomane vers des horizons inédits et inexplorés. Fort de sa grande justesse d’exécution de transcriptions classiques et d’œuvres originales pour orchestres d’harmonie, l’OVD apparaît tout autant à l’aise dans des styles aussi divers que les bandes originales, l’opéra, la comédie musicale, l’opérette ou encore les musiques moderne et contemporaine.

Remplissant sa vocation d’harmonie municipale, cet ensemble musical partage aussi et surtout ses valeurs de diffusion et de promotion de la musique amateur de qualité au plus grand nombre.

Renseignements au 06 83 11 38 57 ou ovd80600@gmail.com.

https://www.facebook.com/ovd80600/.

