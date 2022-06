Concert orchestre à cordes du festival des abbayes Lévignacq Lévignacq Catégories d’évènement: Landes

Landes Lévignacq Concert de clôture du festival des abbayes.

Sous la direction de Vincent Caup, nous dégusterons le dernier concert de cette 52ème Edition du festival des Abbayes dans la très belle Eglise de Lévignacq (Classée monument Historique) avec les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi.

L’Ensemble à Cordes du Festival avec en Violon Solo, Olivier Parrot.

Olivier Parrot est le Violon Solo de l’Orchestre du Festival, professeur de violon au Conservatoire de Dax et spécialiste de la Musique traditionnelle Celtique.

PROGRAMME

Les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi, l’œuvre la plus célèbre qui se compose de 4 Concertos indépendants pour Violon, organisés sous la forme classique.

La Primavera (Le Printemps)

L’Estate (L’Eté)

L’Autunno (L’Automne)

