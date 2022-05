Concert Orchestral projekt Lichtenberg Lichtenberg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lichtenberg

Concert Orchestral projekt Lichtenberg, 29 mai 2022, Lichtenberg. Concert Orchestral projekt Lichtenberg

2022-05-29 15:30:00 – 2022-05-29

Lichtenberg Bas-Rhin Lichtenberg EUR Dans le cadre du printemps de la création musicale, un concert est donné au château de Lichtenberg. L’Ensemble de percussions junior, la classe d’Orchestre et 4 pianistes jouent la création Balkania d’André Ackermann, et diverses pièces de Claude Winstein ainsi que leur répertoire. Château de Lichtenberg n 15h30 Tarifs : Prix d’entrée du château de Lichtenberg soit 6€ (réduit 3,50€). Contact : nAndré Ackerman Responsable école intercommunale de musique de Hanau-La Petite Pierre n 06 47 95 80 17 n a.ackermann@hanau-lapetitepierre.alsace L’Ensemble de percussions junior, la classe d’Orchestre et 4 pianistes jouent la création Balkania d’André Ackermann, et diverses pièces de Claude Winstein ainsi que leur répertoire. Dans le cadre du printemps de la création musicale, un concert est donné au château de Lichtenberg. L’Ensemble de percussions junior, la classe d’Orchestre et 4 pianistes jouent la création Balkania d’André Ackermann, et diverses pièces de Claude Winstein ainsi que leur répertoire. Château de Lichtenberg n 15h30 Tarifs : Prix d’entrée du château de Lichtenberg soit 6€ (réduit 3,50€). Contact : nAndré Ackerman Responsable école intercommunale de musique de Hanau-La Petite Pierre n 06 47 95 80 17 n a.ackermann@hanau-lapetitepierre.alsace Lichtenberg

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Lichtenberg Autres Lieu Lichtenberg Adresse Ville Lichtenberg lieuville Lichtenberg Departement Bas-Rhin

Lichtenberg Lichtenberg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lichtenberg/

Concert Orchestral projekt Lichtenberg 2022-05-29 was last modified: by Concert Orchestral projekt Lichtenberg Lichtenberg 29 mai 2022 Bas-Rhin Lichtenberg

Lichtenberg Bas-Rhin