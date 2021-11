Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges, Vosges CONCERT ORATORIO DE NOEL Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

CONCERT ORATORIO DE NOEL Saint-Dié-des-Vosges, 28 novembre 2021, Saint-Dié-des-Vosges. CONCERT ORATORIO DE NOEL la Cathédrale Rond-point des combattants d’AFN et Téo Saint-Dié-des-Vosges

2021-11-28 15:30:00 15:30:00 – 2021-11-28 la Cathédrale Rond-point des combattants d’AFN et Téo

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Le Rotary club chante pour une bonne cause.L’IME Saint Camille de Velaine en Haye accueille 190 enfants et adolescents présentant une déficience intellectuelle et/ou des difficultés psychologiques.

Pour donner sens à un atelier maraichage-permaculture, l’acquisition d’une serre est indispensable.

C’est pourquoi le choeur rotarien de Nancy, le choeur des jeunes de Lorraine et l’ensemble vocal Voies Plurielles unissent leurs voix pour cette cause. http://rotaryclub-district1790.com/ rotary club

la Cathédrale Rond-point des combattants d’AFN et Téo Saint-Dié-des-Vosges

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse la Cathédrale Rond-point des combattants d'AFN et Téo Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville la Cathédrale Rond-point des combattants d'AFN et Téo Saint-Dié-des-Vosges