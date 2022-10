Concert : Orange Yeti, 19 novembre 2022, .

Concert : Orange Yeti



2022-11-19 – 2022-11-19

Deux EP plus tard et un premier album parut début 2022, le groupe continue dans sa lancée pour proposer au public un second opus intitulé « Calliope » : un album éclectique qui surprendra tant par ses musiques rock que par ses morceaux plus calmes aux sonorités électro.

Après de belles expériences vécues lors de festivals renommés comme les Grandes Marées, ou sur des scènes éloquentes dont la Luciole à Alençon et l’Alambra à Paris, Orange Yeti est de retour dans sa ville natale, au Magic Mirrors !

Au programme : du rock, de la douceur, des invités, des surprises…

Le samedi 19 novembre à 20h30, au Magic Mirrors.

Tarif : 10 € (en ligne) / 12 € (sur place, le jour même).

