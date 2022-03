CONCERT | Orange Dream La Condition Publique – Roubaix, 27 mai 2022, Roubaix.

CONCERT | Orange Dream

La Condition Publique – Roubaix, le vendredi 27 mai à 20:00

Orange Dream est un duo ovniesque tout droit sorti de Valenciennes, composé de Guillaume et de Mélissa qui se sont rencontrés sur les bancs du Campus de Musiques Actuelles en 2015. Le premier suit le cursus d’artiste musicien, et la seconde celui d’artiste chanteuse. C’est le point de départ de leur projet un peu fou : Orange Dream. Enchaînant les tremplins musicaux comme Avant tour (2018) puis l’aventure Tour de Chauffe (2019), ils marquent les esprits avec leur rock minimaliste et psychédélique. Les voir en concert, c’est rêver éveillé et assister à une performance quasi théâtrale vous happant dès les premières notes. Leur premier EP, « Inside The Wave », sorti en 2018 est entièrement enregistré dans la cave de leur ancien appartement avec deux amplis en simultané et des percussions. Orange Dream nous plonge dans un rock actuel mâtiné d’influences seventies et des airs de Syd Barrett, des Black Angels, mais aussi de Björk… Le tout donne un cocktail détonnant, d’une passion tout autant dévorante que douce à (re)découvrir en live. Leurs derniers titres, comme « What’s Happening Now? » et « Need To Talk » sont sortis en 2020, à l’occasion des Crossroads Session à l’AERONEF de Lille.

Entrée libre

Concert – Un rêve acide et doux à écouter

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-27T20:00:00 2022-05-27T23:00:00