Roubaix ARA - Autour des Rythmes Actuels Nord, Roubaix Concert “Orange Dream” ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Concert “Orange Dream” ARA – Autour des Rythmes Actuels, 18 septembre 2021, Roubaix. Concert “Orange Dream”

ARA – Autour des Rythmes Actuels, le samedi 18 septembre à 17:00

Lauréat·e·s du dispositif d’accompagnement Tour de Chauffe, les musicien·ne·s Mélissa Vanauberg (chant/percussions) et Guillaume Potier (guitare électrique) forment un duo misant sur un rock indé contrasté aux influences rock des années 70 à aujourd’hui, joué sur 2 amplis en simultanés et un chant puissant accompagné de percussions : vibrations pop et tribales assurées.

Entrée libre

Concert “Orange Dream” ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu ARA - Autour des Rythmes Actuels Adresse 301 Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville ARA - Autour des Rythmes Actuels Roubaix