Concert – Opus d’un Noël d’ici et d’ailleurs Bischoffsheim Bischoffsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bischoffsheim

Concert – Opus d’un Noël d’ici et d’ailleurs Bischoffsheim, 17 décembre 2022, Bischoffsheim. Concert – Opus d’un Noël d’ici et d’ailleurs

41 rue du Couvent Bischoffsheim Bas-Rhin

2022-12-17 20:00:00 – 2022-12-17 21:00:00 Bischoffsheim

Bas-Rhin Parce que Noël est d’abord la fête du c(h)oeur, venez écouter l’ensemble vocal féminin OPUS qui pour les réjouissances de fin d’année mettra autant de bulles dans vos oreilles qu’il y en aura dans vos verres. À travers son « Opus d’un Noël d’ici et d’ailleurs », la très expérimentée cheffe de chœur Zivile Schmitt et la pianiste de talent Célia Schmitt porteront les voix des 15 pétillantes chanteuses d’OPUS à travers le répertoire chamarré d’un Noël universel. Venez découvrir ou re-découvrir un programme faisant la part belle aux pièces classiques qui depuis notre enfance accompagnent cette période de l’avent. Laissez-vous transporter dans les chaleureux foyers qui partout dans le monde célèbrent Noël. Vous découvrirez des chants traditionnels, des mélodies aux accents jazzy et vous serez séduits par les belles sonorités de gospel qui animeront cette soirée ! Le chant est une langue qui ne connaît aucune frontière. « Opus » est un ensemble vocal créé en septembre 2019 et composé de 15 choristes, heureuses d’accorder leurs voix d’alti, de mezzi et de soprani sous la direction de Zivile Schmitt, cheffe de chœur attentive à la technique vocale, à la couleur des sons et à l’interprétation harmonieuse des mélodies. Laissez-vous transporter dans les chaleureux foyers qui, partout dans le monde, célèbrent Noël. Vous découvrirez des chants traditionnels, des mélodies aux accents jazzy et vous serez séduits par les belles sonorités de gospel qui animeront cette soirée ! Bischoffsheim

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bischoffsheim Autres Lieu Bischoffsheim Adresse 41 rue du Couvent Bischoffsheim Bas-Rhin Ville Bischoffsheim lieuville Bischoffsheim Departement Bas-Rhin

Bischoffsheim Bischoffsheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bischoffsheim/

Concert – Opus d’un Noël d’ici et d’ailleurs Bischoffsheim 2022-12-17 was last modified: by Concert – Opus d’un Noël d’ici et d’ailleurs Bischoffsheim Bischoffsheim 17 décembre 2022 41 Rue du Couvent Bischoffsheim Bas-Rhin Bas-Rhin Bischoffsheim

Bischoffsheim Bas-Rhin