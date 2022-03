Concert // OPSA DEHËLI Nestier, 6 août 2022, Nestier.

au Théâtre de Verdure du mont Arès NESTIER

2022-08-06 – 2022-08-06 au Théâtre de Verdure du mont Arès NESTIER

Nestier Hautes-Pyrénées

Opsa Dehëli se pose au théâtre de verdure du Mont des arts !

Partagez un moment avec un collectif de musiciens formé d’une dizaine de musiciens qui chantent, jouent des percussions de la batterie, de la clarinette, de la contrebasse, de la basse, de la guitare, du violon, de la trompette, du steeldrum…

Les sonorités variées et le grand nombre de musiciens permet de jongler avec les sonorités et les styles.

Leur musique nous fait voyager de l’Amérique Latine aux Balkans : mambo, cumbia, musiques traditionnelles annoncent la couleur et la fête permanente marque de fabrique d’Opsa Deheli, mots dont l’origine se trouve aussi ailleurs et ici : Opsa, sorte d’interjection, cri fédérateur utilisée dans les musiques de l’Est, et Deheli petit clin d’œil au développement local et interculturel cœur de la filière de leurs études.

montdesartsnestier@gmail.com

au Théâtre de Verdure du mont Arès NESTIER Nestier

