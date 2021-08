Die Die Die, Drôme Concert – Opéra et moi …Emoi Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Concert – Opéra et moi …Emoi Die, 10 août 2021, Die. Concert – Opéra et moi …Emoi 2021-08-10 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-10 Serre Jean Abbaye de Valcroissant

Die Drôme Die EUR 20 20 Lever de rideau sur le meilleur de l’opéra. Allemagne, France, Italie, Etats- Unis…Le duo Nefeli vous propose un tour du monde des plus retentissants airs d’opéra portées par la magie et la fougue de deux harpistes de talent. Pass sanitaire obligatoire. info@abbayedevalcroissant.eu +33 4 75 22 12 70 https://www.abbayedevalcroissant.eu/ dernière mise à jour : 2021-08-02 par Office de Tourisme du Pays Diois

Détails Catégories d’évènement: Die, Drôme Autres Lieu Die Adresse Serre Jean Abbaye de Valcroissant Ville Die lieuville 44.74644#5.43264